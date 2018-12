Mann sett løpende fra bilbranner i Oslo

Innenriks

– En av bilene er utbrent, og den andre har et ukjent skadeomfang, sier operasjonsleder Tor Jøkling i Oslo politidistrikt til NTB like før klokken 3, en time etter at brannene ble varslet.

Begge bilene er tauet inn for kriminaltekniske undersøkelser.

– Vi mistenker at brannene er påtent fordi en person ble observert løpende fra stedet, sier Jøkling, men tilføyer at de har lite å gå etter, annet enn at personen ble beskrevet som en mann.

– Vi har vært ute med patruljer og politihunder, men snøen gjør det vanskelig for hundene, og de få beskrivelsene gjør at det er litt som å lete etter en nål i en høystakk.

(©NTB)