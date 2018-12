Voldtektssiktet barneskoleansatt pågrepet igjen

Innenriks

Kvinnen i 50-årene ble ifølge avisa pågrepet igjen torsdag.

I tillegg til voldtekt av barn under 14 år, er kvinnen også siktet for stalking av den samme mindreårige gutten i nesten to år ved å gjentatte ganger å ringe til ham og sende ham meldinger «på en slik måte at det var egnet til å fremkalle engstelse.» Hun ble derfor i starten av november ilagt et kontaktforbud, som hun ifølge Stavanger Aftenblad brøt onsdag.

Politiadvokat Christine Kleppa vil ikke bekrefte opplysningene avisen kommer med.

– Jeg kan si at vi gjennomfører både taktisk og teknisk etterforskning. Taktisk opp mot vitneobservasjoner og teknisk med tanke på siktedes mobiltelefon, sier politiadvokaten.

Nekter straffskyld

Det er ikke tatt stilling til om kvinnen skal løslates eller varetektsfengsles.

Forsvarer Hans Marius Thorsnæs bekrefter at kvinnen satt i nye avhør, men sier at hun nekter straffskyld både for voldtekt, stalking og brudd på forbudet.

– Grunnlaget for pågripelse i denne saken er etter min mening syltynt. Jeg mener at dette burde vært løst på en mer skånsom måte av politiet, sier forsvareren.

Oppdaget av foreldrene

Seksuell omgang med barn under 14 år er i den nye straffeloven definert som voldtekt.

Saken ble anmeldt av guttens foreldre etter at et familiemedlem skal ha oppdaget mobilmeldinger med seksuelt ladet innhold på telefonen hans.

