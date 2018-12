Mann siktet for voldtekt i Troms

Innenriks

En politipatrulje fikk øye på de to personene klokken 8.30 søndag morgen, og grep umiddelbart inn.

– Omstendighetene gjør at vi har grunnlag for å starte en etterforskning for voldtekt. Kvinnen, som også er i 40-årene, ble fraktet til et voldtektsmottak, mens mannen ble pågrepet, sier operasjonsleder Karl Erik Thomassen i Troms politidistrikt til NTB.

Ifølge Thomassen er det foreløpig ingen kjent relasjon mellom de personene, som begge er norske statsborgere.

– Nå vil vi avhøre begge partene, og eventuelle vitner. Vi er også interessert i å få tips fra publikum, sier han.

(©NTB)