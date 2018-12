Murad: – En stor dag for oss

Innenriks

De to fredsprisvinnerne svarte på spørsmål fra pressen søndag ettermiddag, under den årlige pressekonferansen på Nobelinstituttet. Murad deler prisen med den kongolesiske legen Mukwege.

– Jeg er veldig takknemlig for å være her i dag. Dette er en stor dag for oss og for alle yazidier som har lidd av vold. Vi lever i vanskelige tider og over 3.000 kvinner blir fremdeles holdt fanget av IS. Vi gir en stemme til disse kvinnene med fredsprisen. Jeg ønsker å takke dere for denne prisen, sa Murad.

Hun tilhører yazidiminoriteten i det nordlige Irak, der hun levde med sin familie i den avsidesliggende landsbyen Kocho. I august 2014 gikk den ytterliggående ekstremistgruppa IS til et brutalt og systematisk angrep på flere landsbyer i Sinjar-distriktet. Formålet var å utrydde yazidibefolkningen.

Hun ble bortført med sine to søstre av IS, tvunget til å konvertere og brukt som sexslave til hun rømte en måned senere. I 2015 kom hun som flyktning til Tyskland, hvor hun siden har vært bosatt.

– De siste tre årene har jeg vært på denne reisen og det har vært en vanskelig sti å gå på. Det er en vanskelig oppgave vi står overfor. Det er også på mange måter en skamfull oppgave å skulle snakke høyt om at slike grusomme ting har funnet sted. Men dette er oppgaven jeg skal gjøre, sa Murad.

De to fredsprisvinnerne vil bli overrakt selve prisen under den offisielle Nobel-seremonien i Oslo rådhus mandag klokken 13. Senere på kvelden vil de to vinnerne tradisjonen tro vinke til fakkeltoget utenfor Grand Hotel i Oslo sentrum.

