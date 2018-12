Hagen til russisk TV: NATO bør holde seg unna Krim-halvøya

Innenriks

– Folk kjenner seg knyttet til en etnisk gruppe. Og dersom en del av Ukraina mener de heller burde være en del av Russland, burde de kunne få si det i en folkeavstemning, og vi burde respektere valget, sier Carl I. Hagen i et intervju med russiske RT, ifølge NRK.

Folkeavstemningen om løsrivelse fra Ukraina for å bli en del av Russland møtte en bred internasjonal fordømmelse. Også FNs hovedforsamling vedtok en resolusjon som fordømte den russiskstøttede avstemningen som banet vei for annekteringen av Krim-halvøya.

Hagen sier også til TV-kanalen at NATO burde holde seg unna den tilspissede konflikten mellom Russland og Ukraina i Kertsjstredet.

– Jeg mener NATO burde holde seg borte fra Russlands bakgård. Jeg forstår ikke hvorfor vi ikke kan akseptere at Russland tar Krim der det bor mange russere, når folkeavstemningen på Krim viser at de ønsker å være en del av Russland. Vi skulle ha respektert det, sier han.

Russland annekterte Krim-halvøya i 2014 etter at et stort flertall av innbyggerne der stemte for løsrivelse fra Ukraina og ba om å bli en del av Russland.

(©NTB)