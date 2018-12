Obduksjon: 35-åring på Sortland døde av kvelning

Innenriks

Politiet opplyser mandag at de har mottatt den foreløpige obduksjonsrapporten. Den konkluderer med at dødsårsaken er kvelning.

– Dette er sammenfallende med resultatet av den taktiske etterforskningen, deriblant siktedes forklaring. Det er ikke gjort funn under obduksjonen som tyder på noen annen dødsårsak, opplyser politiadvokat Rita Hermansen Dahl i Nordland politidistrikt.

– Obduksjonen har ikke gitt et nøyaktig dødstidspunkt, men den sakkyndige undersøkelsen og øvrig gransking setter dagen til 9. november, fortsetter hun.

En mann i 30-årene erkjenner ifølge politiet å ha drept Stig Anders Johansen, som ble funnet død 22. november. De to skal ha vært omgangsvenner. Den siktede mannen erkjenner straffskyld for at han under et basketak var ansvarlig for vennes død og at han ikke tilkalte hjelp etter hendelsen.

Basketaket skal ha funnet sted hjemme hos siktede. Han skal ha plassert liket ute på verandaen. 35-åringen ble meldt savnet to dager før han ble funnet under en leteaksjon.

Siktede er varetektsfengslet fram til 21. desember. Påtalemyndigheten vil begjære varetektsfengslingen forlenget, ifølge politiadvokat Hermansen Dahl.

