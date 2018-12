Om lag 700 millioner barn har fått vaksine av det globale vaksinefondet

Innenriks

– Det globale vaksinefondet har gjort en enorm innsats for å vaksinere barn i fattige land. Millioner av liv er spart som følge av dette, sier utviklingsminister Nikolai Astrup (H) i en pressemelding.

Han skal delta på et møte i det globale vaksinefondet (Gavi) i Abu Dhabi tirsdag og onsdag. Gavi arbeider for at barn i fattige land skal få et fullverdig vaksinetilbud.

Norge er Gavis tredje største giver og dekker ti prosent av det samlede budsjettet.

– Skal vi nå bærekraftmålet om god helse for alle, er det viktig å fortsette kampen mot smittsomme sykdommer, sier Astrup.

