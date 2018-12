Reiss-Andersen: – Drømmen om å få slutt på undertrykkelsen forener oss

Innenriks

Nadia Murad og Denis Mukwege tildeles Nobels fredspris for sin kamp mot seksualisert vold brukt som våpen i krig og væpnede konflikter.

– De følger opp Tawakul Karman og andre fredsprisvinneres arbeid for å synliggjøre kvinners kamp og undertrykkelse. Det er drømmen om å få slutt på undertrykkelsen som forener oss når vi nå hedrer to av de sterkeste stemmene i verden i dag, sa Nobelkomiteens leder Berit Reiss-Andersen i sin tale.

Hun poengterte at det passer spesielt godt at vi kan feire de to prisvinnerne nettopp i dag, som markerer 70-årsjubileet for FNs universelle menneskerettighetserklæring.

– De har begge evnet å formidle omfanget av krenkelsene og kreve straffeforfølgelse av alle ansvarlige for overgrepene. På denne måte har de oppfylt sentrale punkter i Alfred Nobels testament, sa Reiss-Andersen.

Nobelkomiteens leder bemerket at deres arbeid i realiteten er et bidrag til nedrustning.

– Seksualisert vold er et utålelig våpen som ikke kan aksepteres brukt i krigføring. Men først og fremst har de bidratt til det Alfred Nobel kalte «folkenes forbrødring»: De har vist oss at menneskelig lidelse i krig er universell. Krigsforbrytelser må straffes, og det er et felles ansvar for verdenssamfunnet, sa hun.

Begge fredsprisvinnerne ble møtt med langvarig, hjertefølt og stående applaus fra en fullsatt rådhussal, fra de kongelige på første rad til de bakerste benkene.

