Pelsdyroppdrettere saksøker staten

– Dette er mennesker som uten en demokratisk prosess har fått kastet om på hele livet sitt, sier advokat Christian Flemmen Johansen, som representerer de fem pelsdyrbøndene, i en pressemelding.

– Regjeringen går inn for å legge ned en lønnsom næring som ikke er til skade for verken samfunnet eller andre. Det har ikke blitt gjort i nyere tid, og vi mener det er i strid med blant annet Grunnloven, sier advokaten.

Regjeringen tar sikte på å fremme en lovproposisjon til Stortinget om forbud mot pelsdyrhold med en avviklingsperiode for eksisterende produsenter fram til årsskiftet 2024/2025. Det ble klart etter at Venstre i januar i år fikk gjennomslag for et forbud mot pelsdyrhold i Jeløy-plattformen. Bare ett år før, i januar 2017, vedtok Stortinget å verne og utvikle pelsdyrnæringen da det ble flertall for bærekraftig utvikling fremfor styrt avvikling.

– De fem saksøkerne har lidd store økonomiske tap og er blitt utsatt for en enorm belastning som følge av Jeløy-erklæringen. Dette søksmålet handler om de grunnleggende kjørereglene i samfunnet vårt og om regjeringens forsøk på å frata flere hundre bønder sitt levebrød, sier Flemmen Johansen.

Det er om lag 200 pelsdyrbønder i Norge, og de sysselsetter rundt 500 personer. Næringen eksporterer for 300 millioner kroner årlig, ifølge Flemmen Johansen.

