River 142 boliger for å skredsikre Longyearbyen

– Det innebærer store kostnader og mye jobb, men endelig blir befolkningen i Longyearbyen trygg, sier lokalstyreleder i Longyearbyen, Arild Olsen til NRK.

I tillegg til å relokalisere boliger andre steder i byen, skal det bygges skredvoller og støtteforbygninger i fjellsiden.

Longyearbyen har de siste årene hatt flere alvorlige rasulykker. For snart tre år siden, 19. desember 2015, mistet to personer etter et stort snøskred fra Sukkertoppen der flere boliger ble totalskadd.

Politikerne har, i samarbeid med NVE, jobbet med å få på plass en sikringsplan de siste årene. I mars viste en ny rapport fra NVE at snøskred fra fjellet Sukkertoppen truer en langt større del av bebyggelsen i Longyearbyen enn det man tidligere har trodd.

I 2017 ble 200 personer evakuert to ganger, først i 21. februar etter et skred som traff to leilighetsbygg, og deretter i desember, da det var stor skredfare. Ingen ble skadd de to gangene, men de mange små og store hendelsene har gjort at politikere, i samarbeid med NVE, de siste årene ha jobbet med å få en sikringsplan på plass.

