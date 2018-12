Venstre vender tommel ned for oljeforslag fra Rødt

Innenriks

– Vi kommer ikke til å støtte dette. Vi sitter jo i regjeringen og støtter generelt ikke forslag som ber regjeringen om å gjøre noe, sier sentralstyremedlem og stortingsrepresentant for Venstre, Guri Melby, til NTB.

I forslaget fra Rødt, som skal behandles i Stortinget onsdag, heter det at «Stortinget ber regjeringen utrede dagens petroleumsskattesystem, inkludert leterefusjonsordningen».

Rødt viser til at staten tar en høy del av risikoen ved investeringer i petroleumssektoren gjennom å dekke deler av lete- og investeringskostnadene. Et skattesystem som favoriserer investeringer i olje og gass, vil både øke framtidige klimagassutslipp og gjøre det vanskeligere å bygge opp nye grønne eksportnæringer, mener partiet.

Så sent som i forrige uke varslet Venstre at de vil stille krav om endringer i skattesystemet for letevirksomhet og investeringer på norsk sokkel. Venstre vil blant annet senke friinntekten og fjerne leterefusjonsordningen for oljeselskapene.

Men Melby vil heller ta opp spørsmålet i regjeringsforhandlingene som starter over nyttår.

