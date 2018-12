Anita Krohn Traaseth blir i Innovasjon Norge ut mai som rådgiver

Innenriks

Vikdal er i dag finansdirektør og leder divisjonen Finans og virksomhetsstyring i Innovasjon Norge.

– Anita og lederteamet har satt ambisjonene for neste år. Jeg ser fram til å lede arbeidet med å ta dem videre, sier Hans Martin Vikdal i en pressemelding onsdag.

– Innovasjon Norge består av mer enn 700 svært kompetente og engasjerte mennesker. Vi skal videreføre de endringene Anita har satt i gang, samtidig som vi skal fortsette å levere topp tjenester til kundene våre.

I slutten av november ble det kjent at Anita Krohn Traaseth sa tak for seg som administrerende direktør i Innovasjon Norge.

Hun har seks måneders oppsigelse og skal fram til utgangen av mai neste år stå til disposisjon for rådgivningsoppgaver tildelt av styreleder og konstituert administrerende direktør, opplyser selskapet.

– Styret starter sitt arbeid med å tilrettelegge for ny strategifase allerede i januar, og da synes jeg det er mest ryddig at jeg ikke leder det arbeidet når jeg ikke skal fullføre perioden, sier Anita Krohn Traaseth til Shifter.

Hun presiserer at hun skal bistå og være tilgjengelig.

Traaseth har ledet selskapet siden 2014. Det har til tider stormet rundt henne. I mars gikk styreleder Per Otto Dyb i Innovasjon Norge av etter en konflikt med Traaseth. Dyb mente styret ble overkjørt av næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) i en prosess der Traaseths stilling som administrerende direktør skal ha vært temaet.

I høst ble ansettelsespraksisen i Innovasjon Norge gransket etter at det ble kjent at milliardærarvingen Katharina Andresen fikk et engasjement uten at stillingen var lyst ut. Revisorfirmaet Deloitte konkluderte imidlertid med at ansettelsen av Andresen var i tråd med lover og regler.

