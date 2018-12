MDG reagerer på at Høyre vil privatisere Oslos søppel igjen

Innenriks

I Høyres alternative budsjett for Oslo kommune kommer det fram at partiet vil spare 48 millioner kroner ved å legge søppeltømmingen ut på anbud igjen, skriver Dagsavisen.

– Oslo hadde konkurranse på søppelhenting fra 1992 til i fjor. Veldig mange kommuner og byer har det i dag, fordi det finnes mange gode aktører som kan levere tjenesten, sier finanspolitisk talsperson Øystein Sundelin i Oslo Høyre.

For to år siden gikk det galt etter at selskapet Veireno vant søppelanbudet i hovedstaden. Flere steder gikk det uker uten at avfallet ble hentet, og søppelet fløt i gatene.

Sundelin sier problemet ikke var privatiseringen, men at avtalen med Veireno ikke var bra nok. Det er langt fra nok til å berolige miljøbyråd Lan Marie Nguyen Berg (MDG).

– Etter å ha brukt månedsvis på å rydde opp i de borgerliges søppelkaos, så blir jeg faktisk forbanna når jeg ser spareplanen. Det er komplett useriøs budsjettering som jeg ikke ventet meg fra et parti som Høyre, sier hun.

– Jeg ønsker ikke å rydde opp etter et nytt kaos. Og jeg ønsker ikke en slik alvorlig situasjon for innbyggerne eller byen igjen. Heldigvis får ikke Høyre flertall for dette.

