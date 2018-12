Mann dømt for å ha voldtatt kamerat

Innenriks

Mannen erkjente delvis skyld da saken mot ham startet forrige uke, skriver Adresseavisen.

Voldtekten skjedde hjemme hos den dømte mannen i november i fjor. Han og fornærmede, som beskrives som en festkompis, drakk sammen, og etter hvert sovnet gjesten på sofaen. Han våknet av at mannen i 50-årene utførte en seksuell handling på ham, en handling som er definert som voldtekt i loven. Fornærmede skjøv kameraten unna og tok drosje til en slektning som varslet politiet.

Mannen som nå er dømt, ble pågrepet først i juli, da de to festet og drakk sammen igjen. Det endte med at mannen i 50-årene skjøt to skudd i taket med hagle.

Etter å ha blitt avhørt om skytingen, ble mannen konfrontert med anmeldelsen fra året før. Han erkjente da straffskyld og sa han hadde gått for langt da kameraten lå og sov. I retten endret han forklaring, men ble ikke trodd.

Han ble dømt til to år og tre måneders fengsel for begge forholdene. I tillegg må han betale 90.000 i erstatning til kameraten, og haglgeværet blir inndratt.

(©NTB)