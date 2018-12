Redaktør: – Urealistisk at abortloven endres vesentlig

Innenriks

Nils August Andresen tror det er mulig å gjøre justeringer i abortloven, men tror ikke det er lett, skriver Dagen. Den tidligere rådgiveren for Høyres stortingsgruppe påpeker at det verken er flertall i befolkningen eller på Stortinget for å endre loven, og han advarer mot å gjøre større endringer.

– Skulle man gjøre det, vil endringene ikke være varige. Abort vil bli en valgkampsak og reglene vil endre seg fra regjering til regjering, sier Andresen.

Han tror likevel det er mulig å finne et kompromiss alle kan bli enig om.

– Det burde være en viss forståelse for de opplevelsene av diskriminering som pårørende og de med alvorlige sykdommer opplever ved 2c, sier redaktøren.

Han mener det må bli tydelig at det er kvinnens situasjon som skal gi grunnlag for abort, ikke fosterets egenskaper eller sykdommer.

– Mye av innvendingen er at man gjør fosterets egenskaper til en selvstendig grunn til abort, mener Andresen.

Abortdiskusjonen blusset opp igjen i forbindelse med kampen om KrFs veivalg da statsminister Erna Solberg (H) åpnet for å endre abortloven.

(©NTB)