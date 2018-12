Ni siktet i omfattende heroinsak

Innenriks

Narkotikafunnet ble gjort i fjor vår, men politiet vil ikke si nøyaktig hvor dette skjedde. Etter en omfattende etterforskning er ni menn i alderen 18 til 47 år siktet i saken, og det skal være gjort flere andre beslag, melder TV 2.

Ifølge TV 2 er beslagene av heroin, kokain og kontanter gjort flere steder i Oslo og Akershus.

Siktelsene er omfattende, blant annet bruker politiet den såkalte mafiaparagrafen fordi politiet mener de har handlet som en organisert kriminell gruppe.

To av mennene sitter varetektsfengslet, mens fire andre har vært fengslet tidligere. De to, menn på 23 og 39 år, nektet i hovedsak straffskyld for det de er siktet for, sier forsvarerne deres, Ole Petter Drevland og Jan Christian Kvanvik.

Saken er nå oversendt fra politiet til statsadvokaten som videre skal sende innstilling til Riksadvokaten som tar ut tiltale i de mest alvorlige straffesakene.

(©NTB)