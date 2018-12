Tusen flere lærere i skolen

Innenriks

Antall lærere som underviser i fag de ikke har nok fordypning i, er redusert med over 20 prosent siden 2015. Behovet for å skaffe flere lærere for å oppfylle normen har vært størst i de store kommunene, og det er i disse lærertettheten øker mest.

Nye tall fra Utdanningsdirektoratet viser at 75 prosent av skolene hadde oppfylt lærernormen på 1.–4. trinn skoleåret 2018–19 per 1. oktober.

På 5.–7. trinn oppfyller over 90 prosent av skolene kravet, mens 80 prosent oppfyller kravet på 8.–10. trinn. Av de skolene som ikke oppfyller lærernormen, er det flere som mangler mindre enn et halvt årsverk på å oppfylle kravene.

– Tallene viser at de fleste skolene over hele landet har lyktes i å rekruttere mange nok lærere, og at de har planlagt godt for å klare å innfri kravene. Men det er fortsatt en vei å gå. Høsten 2019 skal normen skjerpes ytterligere, sier kunnskapsminister Jan Tore Sanner (H).

Innen 2025 skal alle lærere som underviser i norsk, matematikk og engelsk, ha et nødvendig antall studiepoeng og fordypning for å kunne undervise i fagene.

I år er det øremerkede tilskuddet i overkant av 1,4 milliarder kroner.

I høst ble det innført en lærernorm som bestemmer maksimalt antall elever per lærer.

