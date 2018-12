Nasjonens leirbål fyller 60 år

Innenriks

2. desember 1958 rullet den første nyhetssendingen med navnet «Dagsrevyen» over norske TV-skjermer. I starten gikk Dagsrevyen to ganger i uken, men nyhetssendingen ble etter hvert en daglig rutine for norske TV-seere.

Den aller første Dagsrevyen tok seerne med til blant annet åpningen av Nordlandsbanen i Fauske og åpningen av regjeringsbygget i Oslo, ifølge NRK.

– Dagsrevyen er fremdeles nasjonens leirbål, og det er jo faktisk verdens største nyhetsmagasin i forhold til befolkningen, sier kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen til NTB.

Ikoniske øyeblikk

– Dagsrevyen er viktig for den tilliten som publikum har til NRKs nyhetsformidling, og mange tyr til Dagsrevyen for å oppsummere dagens nyhetsbilde, sier Eriksen.

Lørdag kveld blir 60-årsdagen markert med en jubileumsending på NRK1, med tilbakeblikk på noen av de største nyhetsøyeblikkene som har preget nyhetssendingene de siste seks tiårene.

NRK skal også kåre det aller største nyhetsøyeblikket, det som har gjort størst inntrykk på det norske folk.

– Når vi husker tilbake på de aller største øyeblikkene, for eksempel månelandingen, EU-avstemningene i 1972 og 1994, eller kong Olavs død, er det jo gjerne bildene fra Dagsrevyen vi husker, sier kringkastingssjefen.

Tidene forandrer seg

Det er en kjent sak at lineær-TV ikke lever like godt i dag som tidligere, og tallene for første halvdel av året viste en tydelig nedgang i seertallene for lineære TV-sendinger, ifølge Dagens Næringsliv.

Men Dagsrevyen holder seg likevel svært godt, slår Eriksen fast.

– Vi oppdaterer oss kontinuerlig og diskuterer stadig hvordan vi skal utvikle oss, for eksempel ved å ha lengre og mer dyptgående innslag hvor vi virkelig setter ting på dagsorden. Dagsrevyen er fremdeles ett av våre fremste flaggskip, sier kringkastingssjefen.

NRK erkjenner at de ikke lenger når de aller yngste gjennom Dagsrevyen. Men mange unge oppdaterer seg på mobil og digitale plattformer, framholder Eriksen.

– De unge i dag er ikke født med å kjenne det i ryggmargen når Dagsrevyen begynner. De eldre generasjonene la jo opp kvelden sin etter Dagsrevyen, og måtte passe på å sove middag før den tid, sier han.

