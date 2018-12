Semitrailer henger utfor bru i Røyken

Innenriks

– Føreren kom seg ut, og vi har ikke fått meldinger om skadde, sier operasjonsleder Anne Meyer i Sørøst politidistrikt til NTB.

Føreren, en mann i 60-årene fra Latvia, kjørte forbi et «innkjøring forbudt»-skilt i morgentimene fredag. Kjøretøyet tok med seg autovernet på veien og henger delvis utfor brua. Politiet vet foreløpig ikke hva traileren er lastet med.

Politiet er på stedet og har bestilt tungberger. Traileren sperrer veien, og hengeren er noe over rekkverket, meldte politiet klokka 8.58.

Utforkjøringen skjedde der Follestadveien krysser Hurumveien.

– Semitraileren skal ha kommet fra Hurumveien og svingt inn Follestadveien, sier Meyer til Drammens Tidende.

Avisa skriver at det ikke er første gang trailere setter seg fast i denne veien. Årsaken er som oftest at utenlandske trailere som skal til Røyken Næringspark, kjører på GPS. Ved innkjøringen til Follestadveien, der traileren står fast, er det tydelig skiltet innkjøring forbudt. Det er også satt opp et stort skilt som forteller på både norsk og engelsk at det ikke er lov til å kjøre på denne veien for å komme til næringsparken.

(©NTB)