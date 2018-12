Ap åpne for diskusjon om minstestraffen for voldtekt

Innenriks

«Nå har det gått noen år siden minstestraffen for voldtekt ble økt, og om regjeringspartiene foreslår en evaluering av effekten, er jeg positiv til det», skriver Vågslid i en SMS til Klassekampen. Hun understreker at saken ikke har vært diskutert i partiets stortingsgruppe.

Bakgrunnen er at Høyres justispolitiske talsperson Peter Frølich tok til orde for en reduksjon av minstestraffen for å få flere dømt. Han mener minstestraffen på tre år i mange tilfeller kan skremme domstolene fra å dømme, slik at voldtektsmenn går fri.

«Mer kunnskap er bra, og dette vil gi oss et godt kunnskapsgrunnlag for videre diskusjon om en slik endring. Hvis regjeringspartiene ønsker å trekke opp en slik debatt, synes jeg vi bør starte i den enden», skriver Vågslid.

Fremskrittspartiet har sagt blankt nei til forslaget, mens Venstre er åpne for debatt. SVs stortingspolitiker Petter Eide sier at debatten er «viktig, men feil akkurat nå». Samtidig sier han at de kan være med på å diskutere minstestraffen dersom det kan dokumenteres at den fører til færre dømte.

