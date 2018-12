Dette skjer i dag

Innenriks

Siste dag i Katowice

Klimaminister Ola Elvestuen avslutter sitt besøk i Polen, der han har deltatt på klimamøtet COP24.

Partene i klimaforhandlingene kom ikke til enighet ved midnatt og fortsatte forhandlingene over fristen. Klokken 6 skal partene møtes i plenum for siste gang. Nyhetsbyrået DPA melder at tidspunktene kan endres nok en gang.

Nye demonstrasjoner i Frankrike

8.000 franske politifolk og 14 pansrede kjøretøy blir utplassert i Paris for å håndtere den femte helgen på rad med demonstrasjoner.

Den største forskjellen fra forrige helg er at man denne gang vil sette inn mer politi for å ta vandaler. Forrige helg gikk folk amok i gatene rundt Champs-Élysées, ødela butikkfasader, satte fyr på biler og plyndret butikker.

Protest mot Østerrikes regjering

En større demonstrasjon er varslet mot koalisjonsregjeringen i Østerrike, som har hatt makten i et år under ledelse av statsminister Sebastian Kurz.

Feirer Dagsrevyens stordag

I dag feirer NRK at Dagsrevyen fyller 60 år og inviterer pressen til å bli med på feiringen sammen med politikere, kommentatorer og kjente ansikter fra Dagsrevyens historie.

2. desember 1958 rullet den første nyhetssendingen med navnet «Dagsrevyen» over norske TV-skjermer. I starten gikk Dagsrevyen to ganger i uken, men nyhetssendingen ble etter hvert en daglig rutine for norske TV-seere.

