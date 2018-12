Siktet mann for drapet i Holmenkollen er kjent for politiet fra før

Innenriks

Den siktede mannen er latvisk og hadde ikke norsk statsborgerskap. Han er bosatt på Hamar. Også drapsofferet er utenlandsk, men politiet er tilbakeholdent med opplysninger om ham inntil de pårørende er varslet.

– Den siktede og avdøde var på en privat, jobbrelatert sammenkomst da hendelsen skjedde. Vi har grunn til å tro at de hadde kjennskap til hverandre, sier seksjonsleder Anne Alræk Solem i Oslo politidisrikt til TV 2.

Drapet skjedde i Skiforeningens lavvo på «Lille Gratishaugen» ved hoppanlegget i Holmenkollen i Oslo. Foreningen leier ut lavvoen.

Uklart motiv

Det er ennå uklart hva som var foranledningen og motivet for drapet.

– Det blir viktig å få gjennomført et avhør av siktede i løpet av formiddagen, sier Solem.

Den siktede vil bli fremstilt for varetektsfengsling mandag.

Politiet ble varslet av både vitner og AMK i 2.30-tiden natt til lørdag. Politiet fikk raskt kontroll på våpenet som skal ha blitt brukt, og at alt tyder på at det er snakk om et knivdrap.

Et titall vitner

Det skal ha vært et titall personer på den sosiale sammenkomsten i lavvoen. Politiet har en rekke vitner til hendelsen. De som var på stedet er blitt tatt med til Scandic Holmenkollen Park.

– De ble tatt med dit både for å få dem bort fra åstedet og for å få dem inn i varmen. De avhøres nå på hotellet, samtidig som ambulanse er på stedet for dem som trenger oppfølging av helse, sier operasjonsleder Christian Krohn Engeseth i Oslo politidistrikt.

Lørdag formiddag jobber kriminalteknikere med tekniske funn på åstedet. Politiet vil foreta sentrale vitneavhør i løpet av dagen.