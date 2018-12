Fire personer siktet for å ha bortført og mishandlet 22-åring i Oslo

Innenriks

Fredag og lørdag ble fire menn varetektsfengslet i Oslo tingrett. Tre av dem i fire uker, mens den siste holdes fengslet i én uke. De ble pågrepet torsdag. Alle fire er tidligere kjenninger av politiet, ifølge TV 2.

22-åringen skal ha blitt lurt med inn i en leilighet på Grønland i Oslo og blitt holdt der mot sin vilje i rundt ett døgn. Under oppholdet i leiligheten skal den unge mannen ha blitt utsatt for brutal og krenkende vold.

– Det dreier seg om massiv vold. Det er stygt, sier politiadvokat Andreas Meeg-Bentzen til TV 2.

Politiet tror at det kan komme flere pågripelser i saken. De holder også muligheten åpen for at siktelsen kan bli utvidet. Ifølge TV 2 undersøker politiet saken har sin bakgrunn i konflikter om narkotikamarkeder i Oslo.

Ingen av de siktede erkjenner straffskyld, ifølge forsvarerne deres.

