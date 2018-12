Peppes utfordrer Grandiosa i frysedisken

Innenriks

Umoe Restaurants, som står bak Peppes-restaurantene, går sammen med dagligvarekonsernet Scandza for å innta frysediskene i landets butikker, skriver Dagens Næringsliv. Pizzabunner, sauser og andre ingredienser for å lage Peppes Pizza hjemme er allerede på plass, og nå går selskapet et skritt videre.

– Vi skal bygge en pizzabusiness i servicehandel og i dagligvare. Hvis vi gjør det bra, kan vi bli store, sier Stig Sunde i Scandza.

Orkla, med merkevarer som Grandiosa og Big One, har i dag drøyt to tredeler av frossenpizzamarkedet, som ifølge analyseselskapet Nielsen er verdt 2,3 milliarder kroner. Pizzabakeren er en annen stor aktør.

Det er forlokkende for Sunde, som sammen med partner Jan Bodd har bygget opp et konsern som blant annet eier Synnøve Finden, Sørlandschips, Finsbråten og Leiv Vidar.

– Vi liker å gå inn i et slikt marked, spesielt når det er så store muligheter, og særlig når kategorien er drevet av innovasjon, sier Sunde.

– Dette er ikke en taktisk greie, men det er en langsiktig plan som vi gjør med kraft, sier Bodd.

