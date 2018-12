Menneskerettighetsleder skylder 27 millioner kroner

Innenriks

Deeb ble i oktober dømt til fire og et halvt års fengsel for underslag av 11 millioner kroner. Advokat Hogne Skjerpe er oppnevnt som bostyrer for konkursboet, og en gjennomgang gjort av kravene mot norskpalestineren viser at han totalt skylder 27 millioner kroner, ifølge NRK.

– Det er et uvanlig høyt beløp for en privatperson, sier Skjerpe.

I tillegg underslag av 11 millioner kroner fra menneskerettighetsorganisasjonen Global Network for Rights and Development (GNRD), var Deeb tiltalt for menneskesmugling og for dokumentfalsk.

Deeb ble dømt på alle punkter, men anket saken.

