Tunnelbrann ved Helsfyr i Oslo – sperrer flere T-banelinjer

Nødetatene rykket ut da det kom melding om at det brant i en sveisevogn i tunnelen. Ved 3.20-tiden opplyser Oslo politidistrikt at arbeiderne hadde evakuert seg selv, og at ingen personer var kommet til skade.

– Vi har fått bekreftet at alle er ute, og det er ingen personskader. Men brannvesenet sier det brenner ganske kraftig i den vognen. Tunnelen er også ganske røykfylt, og det kommer røyk ut på Helsfyr-siden, sier operasjonsleder Christian Krohn Engeseth til NTB.

Beboerne i området er blitt bedt om å lukke vinduene.

Eksplosjon

Det er flasker med propan og acetylen på sveisevognen, som står rundt 300 meter inne i tunnelen.

Like før klokken 4 opplyser politiet på Twitter at en eller flere flasker har eksplodert. Det førte blant annet til at flere glassruter på Helsfyr T-banestasjon ble blåst ut, men ingen personer kom til skade i forbindelse med dette.

Ved 4.30-tiden opplyser politiet at brannvesenet vurderer det som for farlig å sende folk inn i tunnelen. Røyken er avtagende, men det er fortsatt ikke klart hvordan det ser ut på brannstedet. Situasjonen beskrives som uavklart.

Full stans

– Dette er en alvorlig brann, og det blir full stans i trafikken forbi brannstedet mandag. Avganger østfra vil snu på Brynseng, sier pressevakt Øystein Dahl Johansen i Ruter til NTB.

Rett over klokken 5 opplyser Sporveien på Twitter at det ikke blir T-banedrift mellom Brynseng og Tøyen. Det settes opp busser på denne strekningen.

I en pressemelding klokken 5.45 opplyser Sporveien at T-banens line 4 er innstilt. Linje kjører mellom Holmenkollen og Majorstuen. Linje 2 kjører mellom Østerås og Hasle, mens linje 3 går mellom Kolsås og Storer. Linje 5 kjører mellom Sognsvann og Vestli, som normalt.

Bruk alternativer

Løren stasjon er også stengt. Johansen oppfordrer folk til å følge med i reiseplanleggeren og på ruter.no.

– Det blir oppdatert så raskt som mulig, sier pressevakten, som har en klar oppfordring før morgenrushet:

– Dersom du har alternative måter å reise på, så bruk dem.

Brannstedet ligger mellom Oslo sentrum og T-banens base på Ryen, men Sporveien sier de skal klare å få nok materiell på plass i nettet fra sine andre baser.

Avkjøringen fra E6 mot Grenseveien er også stengt på grunn av brannen, opplyser Statens vegvesen på Twitter.

