Mer ulv rundt Oslo

Innenriks

Senterpartiets Sandra Borch tror oslofolk snart kan komme til å kjenne på frykten folk har opplevd andre steder i landet, skriver Dagsavisen.

– Jeg tror det er en reell frykt oslofolk nå må regne med å oppleve. Det blir større sjanse for å treffe på ulv på tur både på sommeren og vinteren, sier Borch.

– Det kan bli spennende å være skiløper med hund på tur i Oslomarka i årene som kommer.

Borch og Senterpartiet har kommet med kraftig kritikk etter at regjeringen bestemte seg for å ikke skyte to flokker i ulvesonen, mot rovviltnemndenes anbefaling.

– Vi i Senterpartiet mener at ulvesonene nærmest har blitt ulvereservat. Det var aldri det som var meningen da vedtaket ble gjort, sier Borch.

