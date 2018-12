Rødt vil be Riksrevisjonen se på jernbaneanbud

Innenriks

Tirsdag kommer statsråd Jon Georg Dale (Frp) til Stortinget for å redegjøre om anbudsrunden som førte til at britiske Go-Ahead skal kjøre togene på Sørlandsbanen i fremtiden, selv om andre selskaper lovet bedre kvalitet.

Det er ikke sikkert at det er nok for samferdselsministeren å gjenta budskapet om at britene «samlet sett leverte det økonomisk mest fordelaktige tilbudet», skriver Aftenposten.

Det er ikke nødvendigvis nok, sier Rødts Bjørnar Moxnes og Aps Sverre Myrli til Aftenposten.

– Hvis Dale ikke overbeviser og gjør rede for de spørsmålene vi har stilt skriftlig, vil vi før jul be Stortinget pålegge Riksrevisjonen å undersøke anbudsrunden, sier Rødt-leder Bjørnar Moxnes.

Han har bedt departementet om innsyn i et internt regnestykke som de hittil ikke har villet dele.

Sverre Myrli fra Arbeiderpartiet sier på sin side at saken kan havne i kontrollkomiteen.

– Først skal vi høre hva samferdselsministeren har å si. Men vi vurderer så absolutt å ta saken til kontrollkomiteen, sier Myrli.

Ap, Rødt, SV og Sp har tidligere stemt for en uavhengig gransking av konkurranse.

