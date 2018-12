Over 1.000 nye KrF-medlemmer

Innenriks

På slutten av 2017 hadde KrF 25.949 medlemmer. I dag er tallet 26.994, skriver Klassekampen. Veksten på 1.045 medlemmer innebærer en vekst på 4 prosent. Brorparten av veksten har kommet på slutten av året.

Siden partileder Knut Arild Hareide 28. september anbefalte partiet å gå mot venstre for å søke makt – en kamp han etter hvert satte vervet sitt inn på, men likevel tapte – har partiet opplevd en netto medlemsvekst.

Det var en stor økning – 1.351 flere innmeldinger enn utmeldinger – mellom Hareides tale og det ekstraordinære landsmøtet. Etter møtet 2. november var det flere som gikk ut av partiet enn inn, og KrF opplevde en netto nedgang på 412 medlemmer.

– Vi har fremdeles en høy medlemsmasse og ligger mye høyere enn partier vi kan sammenligne oss med. At trenden med nedgang nå er brutt, viser at vi har potensial for vekst i fremtiden, sier generalsekretær Hilde Frafjord Johnson.

