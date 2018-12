Rødt-leder ber om lønnskutt før jul

Innenriks

Om bare to år er det ventet at landet stortingsrepresentanter vil tjene mer enn en million kroner i året på sitt tillitsverv. Det er en utvikling Moxnes ikke vil være med på.

Derfor foreslår han nok en gang at godtgjørelsen kuttes og at utviklingen fremover kobles til folketrygdens grunnbeløp (G), ikke statlige lederlønninger, skriver Dagsavisen.

– Jeg vil foreslå det motsatte av en julebonus for meg selv og mine kolleger på Stortinget, sier Moxnes.

I utgangspunktet er det bare SV og hans eget parti som synes stortingspolitikerne bør tjene mindre. Om Moxnes lykkes med å få med seg flere på sitt nyeste lønnskuttforslag, som ikke er like konkret og radikalt som tidligere, gjenstår å se. I stedet for å komme opp med et spesifikt beløp, ber han presidentskapet ta seg av lønnskuttet.

På spørsmål om hvorfor han fremmer et forlag han vet ikke blir vedtatt, svarer Moxnes at det aldri blir endring med mindre noen foreslår det og holder liv i debatten.

