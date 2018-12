Styret i Helse Bergen refser sykehussjefen på Haukeland

Innenriks

Et samlet styre gir sykehussjef Eivind Hansen kritikk, skriver Bergens Tidende, men han sier han ikke vil gå av.

Dødsfallet ved akuttmottaket på Haukeland universitetssjukehus i oktober sto onsdag på dagsordenen til styret i Helse Bergen.

En 43 år gammel mann kom til sykehuset med symptomer på hjerteproblemer. Han ble plassert på et rom alene i påvente av legeundersøkelse, som skulle vært gjort innen 15 minutter. Halvannen time senere ble han funnet død. Bergens Tidende skriver at mannen hadde forsøkt å slå alarm, men ingen kom for å sjekke – og etter 44 minutter ble alarmen slått av.

Fredag leverte fylkeslegen en tilsynsrapport som slo fast at ansvaret for svikten ligger hos sykehusledelsen.

Signy Midtbø Riisnes, nestleder i styret, sier hendelsen får henne til å kjenne tristhet og skam.

– Det skal ikke være mulig for en 43 år gammel mann å dø alene på et rom i akuttmottaket på et sykehus, sier hun.

Eivind Hansen selv sier styret har grunnlag for å kritisere, men vil ikke vurdere sin stilling. Han peker på at styret samtidig sier at sykehuset har god ledelse og god organisering.

– Jeg vil ikke gå av på grunn av denne kritikken, men jeg tar ansvar. Det gjør jeg ved å sørge for at organisasjonen tar steget videre.

Hansen sier ledelsen lenge hadde jobbet for å løse problemene på akuttmottaket da dødsfallet skjedde. Sykehuset vil nå bruke 20 millioner kroner på å bedre bemanningen både blant leger og sykepleiere. Det er dessuten satt i gang arbeid med en handlingsplan.

Fylkeslegen har anbefalt politiet å etterforske dødsfallet.

