Dette skjer i dag

Innenriks

Orienterer om Marokko-drapene

Danmarks statsminister Lars Løkke Rasmussen holder kl. 8.30 en pressekonferanse om drapene på norske Maren Ueland og danske Louisa Vesterager Jespersen.

Rasmussen sa i en uttalelse natt til torsdag at mye tyder på at drapene kan være politisk motivert og at det dermed er en terrorhandling. Ifølge sikkerhetspolitiet i Danmark, PET, kan IS knyttes til dobbeltdrapet.

Solberg oppsummerer halvåret

Statsminister Erna Solberg inviterer pressen til halvårlig pressekonferanse i Statsministerboligen.

Solberg vil oppsummere siste halvår. Det er på forhånd ikke kjent hva hun vil snakke om, men det er ikke uventet om statsministeren tar opp forhandlingene om en eventuell ny regjering med KrF, som sparkes i gang på nyåret

Rettsmøte i belgisk terrorsak

I et rettsmøte i Brussel skal den endelige vitnelisten i saken mot den franske jihadisten Mehdi Nemmouche og Nacer Bendrer sammenstilles. Nemmouche er tiltalt for å ha skutt og drept fire personer i angrepet mot det jødiske museet i Brussel i 2014.

Bendrer er tiltalt for medvirkning til «terrordrap» i saken. Det er uklart om de to møter i retten torsdag. Hovedforhandlingen starter i januar.

Putin holder pressekonferanse

Russland president Vladimir Putin holder sin årlige pressekonferanse for 14. gang.

Maratonpressekonferansen har tidligere år vart i fem timer. I fjor var 1.600 journalister påmeldt.

(©NTB)