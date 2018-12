Solberg: Avtalen garanterer rettigheter for briter og nordmenn

Innenriks

– Det har vært mye usikkerhet knyttet til hele brexit. Men dette gir nordmenn i Storbritannia en garanti for at de fortsatt har de samme rettighetene som før, de som er der per dags dato, og det samme med briter i Norge. Det har vært viktig å rydde opp så ikke folk plutselig lurer på om de må søke oppholdstillatelse som om de kom fra tredjeland, når de alt bor i Norge, sier hun til NTB.

Hun påpeker at avtalen innebærer at briter som bor i Norge, får fulle rettigheter, som om de var EU-borgere. Dette ble i prinsippet avklart da britenes statsminister Theresa May besøkte Norge nylig.

– Det er ting som vi ville forhandlet inn i en overgangsavtale, men nå har vi for sikkerhets skyld sørget for å ha en overgangsavtale, uansett situasjon, så folk ikke skal gå rundt å lure på det.

(©NTB)