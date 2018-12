Helsetilsynet varsler stikkprøver etter Tolga-saken

Innenriks

Ifølge VG skal stikkprøvene tas for å finne ut hvilke leger eller psykologer og institusjoner som har satt diagnosene og hvordan kommunene innhenter og følger opp opplysninger om diagnoser.

I en pressemelding fredag skriver Helsetilsynet at det har kommet opplysninger om mulig mangelfull og sviktende utredning og diagnostisering av personer med psykisk utviklingshemming i flere kommuner. Tilsynet mener derfor det er behov for undersøkelser som favner bredere enn Tolga kommune.

– Statens helsetilsyn ser alvorlig på disse påstandene og ser behov for en tilsynsmessig oppfølging. Helsetilsynet vil derfor be fylkesmennene foreta stikkprøver i et utvalg kommuner av diagnosesettingen hos personer registrert med psykisk utviklingshemming, heter det

Stikkprøvene om diagnose og diagnostiserende lege eller psykolog skal tas i rundt 90 kommuner, valgt ut slik at de representerer mangfold og variasjon i geografi og befolkningsstørrelse

Helsetilsynet ønsker «å kunne følge opp og få brakt forholdene i orden der utredning og diagnostisering er mangelfull og ikke i tråd med lovkrav og faglige anbefalinger».

Helsetilsynet vil koordinere opplegget med Helsedirektoratet, som planlegger en egen undersøkelse om tilgrensende problemstillinger.

(©NTB)