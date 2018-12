Markering i Bryne etter drapene i Marokko

Innenriks

– Vi ønsker å vise at vi bryr oss om hverandre, og at vi står sammen for en varmere verden, opplyser Odd Ivar Nese, som er kontaktperson i forbindelse med arrangementet.

Markeringen starter med et fakkeltog fra Kaizersplassen opp til Bryne torg fredag ettermiddag. På torget blir det appeller og musikalske innslag.

Arrangørene gjør oppmerksom på at det ikke dreier seg om en minnestund, men et ønske om å vise støtte og medfølelse med familie og venner til Maren Ueland.

Etter arrangementet blir det åpen samling i Røde Kors-huset på Bryne.

(©NTB)