Ny skattekortpraksis kan gi høyere trekk

Tidligere var skattekortet basert på siste skatteoppgjør. For å få et ferskere grunnlagsmateriale, er dette nå endret slik at den anslåtte lønnen for neste år er basert på hva arbeidsgiver har rapportert inn for enten perioden januar til oktober 2018 eller bare oktober måned. Det tallet som gir høyest inntekt brukes, skriver Skattebetalerforeningen i en pressemelding.

– Det er positivt at skatteetaten nå ønsker å legge ferskere tall til grunn for skattekortet. Imidlertid er selve metoden ganske oppsiktsvekkende, sier advokat og rådgiver Per-Ole Hegdahl i foreningen.

– Hvis oktoberlønnen din er høyere enn normalt, på grunn av bonus, honorarer, biinntekter eller andre skattepliktige ytelser, så vil grunnlaget for beregningen av inntekt som er bestemmende for neste år også bli for høyt.

Foreningen anbefaler derfor folk å være ekstra nøye med å sjekke skattekortet for 2019, spesielt om man har prosenttrekk.

