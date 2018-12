Russefyll ødela ferien – familie får erstatning

Innenriks

I slutten av juni reiste Dag Rune og Bente Hafredal til Kos med datter, svigersønn og to barnebarn. Deres opplevelse på den greske ferieøya ble alt annet enn den rolige familieferien de hadde planlagt, skriver Dagens Næringsliv.

På samme hotell bodde det over 50 norske skoleelever, som var der for å starte neste års russefeiring. De festet hele døgnet, knuste flasker, tisset ute i fellesområdene og skjøt med paintballgevær på ansatte og gjester.

– Det var helt forferdelig å være der. Det var alle enige om, sier Dag Rune Hafredal. Han og familien fikk verken sove om natten eller slappe av om dagen. Derfor klaget de til Pakkereisenemnda og krevde å få tilbake de drøyt 57.000 kronene de hadde betalt for ferien. De ville også ha kompensasjon.

Reiseselskapet Apollo er enig i at situasjonen ved familiehotellet ikke var tilfredsstillende. Likevel mener ikke nemnda det er grunnlag for å refundere hele summen, men anbefaler at familien får tilbake 80 prosent av utgiftene, det vil si rundt 46.000 kroner. Apollo sier de vil følge vedtaket og betale tilbake pengene.

Hafredal sier han nå er fornøyd og ferdig med saken.

(©NTB)