Flypassasjerer fra Bodø kom bare halvveis til Oslo

Flyet skulle landet på Gardermoen fredag klokken 18.40, men i stedet må passasjerene innstille seg på en natt ved Værnes utenfor Trondheim, skriver VG.

– Dette er jo ting som kan skje. Men det spesielle er jo at det er juleferie. Mange av dem som er her er barnefamilier, og flere skulle videre til Syden. Folk har forsøkt å få tog og annen transport videre, men alt er fullt, forteller en passasjer til avisen.

Kommunikasjonsrådgiver Tonje Næss i Norwegian sier flyet med 168 passasjerer måtte foreta en sikkerhetslanding da det kom indikasjoner på en teknisk feil.

– Teknikere på Værnes avdekket at det var en feil som gjorde at de ikke kunne fly videre, sier Næss og legger til at de som ønsker det, får overnatte på hotell. Næss har forståelse for at situasjonen er frustrerende for de reisende.

– Siden det er jul er det mange fulle fly, men vi gjør nå alt vi kan for å finne en god løsning så raskt som mulig, også for dem som har videreforbindelser med fly.

