Solberg ser ikke behov for nytt klimaforlik

Innenriks

Etter klimatoppmøtet i Katowice og foruroligende rapporter fra FNS klimapanel og fra Klimarisikoutvalget her hjemme, tar Ap og SV til orde for et nytt klimaforlik, skriver Aftenposten. To ganger ble det inngått slike tverrpolitiske forlik under den rødgrønne regjeringen.

Aps Espen Barth Eide ønsker seg et nytt forlik fordi vi nå vet mer om klimautfordringen og hvordan de kan møtes.

– Vi er åpne for forlik om en rekke sektorer og dermed til å bidra til reelle utslippskutt, sier Aps klimapolitiske talsmann. Han trekker fram eksempler som utslippsregnskap, CO2-fond for industrien og tiltak for landbruket.

SV-leder Audun Lysbakken understreker at målet er handling på klimafeltet.

– Vi skal ikke møtes for å prate, men for å få satt i verk nye utslippskutt og frigjøre oss fra fossil energi.

Statsminister Erna Solberg (H) mener derimot det ikke er behov for den typen forlik opposisjonen ønsker seg.

– Det betyr ikke at vi avviser enighet om disse spørsmålene, men det er ikke naturlig å legge fram brede stortingsmeldinger. Mens den rødgrønne regjeringen var på snakkepunktene, er vi på leveringspunktene, sier hun.

(©NTB)