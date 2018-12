Delebil er årets nykommer på Finn

Innenriks

Sykkelglade trøndere

– At sofa og sykkel fortsatt er på topp 10-listen for tredje år på rad, er ikke overraskende. Vi nordmenn er jo veldig opptatt av oppussing og utskifting av møbler, og der kommer sofa inn i bildet, skriver Finn i en pressemelding.

Bolig-Oslo tilbake i têt

Statistikken avspeiler også eiendomsmarkedet. For to år siden førte eiendomsmangel og høye priser til at Oslo falt på søkelistene og havnet på en sjetteplass. I fjor var Oslo tilbake på andreplass på topplisten – kun slått av småbruk.

I år ligger hovedstaden fortsatt på en solid andreplass, rett bak småbruksdrømmen. I tillegg havner Fornebu på en fjerdeplass, mens Hommersåk, Konnerud, Nesøya og Sjusjøen er nykommere på listen, med henholdsvis tredje, sjette, åttende og tiendeplass,

Vi elsker fortsatt Spania

På reisefronten troner Spania og Hellas på topp med Gran Canaria og Kreta som de mest brukte søkeordene innenfor pakkereiser.

De som vil leie hytte, søker først og fremst på Spania og Norge. Her hjemme er det ikke uventet vintersportsstedene Trysil og Hemsedal som er mest populære.

