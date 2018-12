Dette skjer i dag

Innenriks

Sykkelhilsen på sykehus

Syklistenes Landsforening hilser god jul og god natt til barneavdelingen på Ullevål sykehus med blinkende sykkellys. Markeringen er inspirert av lignende tradisjoner i USA. Deltakerne går til Barnesenteret, der de blinker med lysene i ett eller to minutter til barna – først på den ene siden av bygningen, så på den andre.

Keiserlig bursdag i Japan

Japans keiser Akihito fyller 85 år og har varslet at han skal gå av 30. april neste år. Det vil være den første abdiseringen i verdens eldste kongehus på mer enn to hundre år. Keiser Akihito har tidligere blitt behandlet for prostatakreft og hjerteproblemer.

Nasjonal sørgedag i Polen

Den polske presidenten har erklært søndag som nasjonal sørgedag etter at tolv polakker mistet livet i en gruveulykke i Tsjekkia.

Jeg er fryktelig lei meg, sa han og lovte samtidig at Polen skal ivareta familiene til de pårørende, sa den polske statsministeren Mateusz Morawiecki.

Iran med statsbudsjett

Hassan Rouhani legger fram budsjettforslag for 2019–2020 i nasjonalforsamlingen. Iran har blitt påført voldsomme sanksjoner av USAs president Donald Trump, som har anklaget landet for aggresjon i Midtøsten. Sanksjonene, som Rouhani har omtalt som «økonomisk terrorisme», har svekket landets økonomi.

