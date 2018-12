Fakta om drapssaker i Norge i 2018

Innenriks

* 1. januar: 47 år gamle Azad Hamam omkommer i en møteulykke på E18 ved Larvik. Også mannens kone og tre barn blir skadd. En 21 år gammel mann som kjørte i feil kjøreretning, er i Larvik tingrett dømt til 16 års fengsel for forsettlig bildrap. Han har anket dommen.

* 7. januar: En mann i 30-årene siktes for drap på sin tre måneder gamle datter. Hun ble innlagt på Ullevål sykehus i Oslo med kritiske skader 27. desember 2017 og døde 7. januar 2018. Moren er siktet for passiv medvirkning til vold. Familien bor til vanlig i Nordland, men var i Oslo på ferie.

* 13. januar: Janne Jemtland (36) blir funnet død på elvebunnen i Glomma i Våler kommune i Hedmark. Ektemannen ble 10. desember dømt i tingretten til 18 års fengsel for å ha skutt sin kone i hodet med pistol og senket henne i vann så hun døde. Dommen er anket.

* 26. februar: Robin André Svendsen (29) dør kort tid etter at han ble knivstukket under et basketak på Brunholmen i Ålesund. En 30 år gammel mann ble i oktober dømt til 12 og et halvt års fengsel for drapet. Han har anket dommen.

* 10. februar: En 70 år gammel kvinne blir funnet død i en leilighet på Landås i Bergen. Den 43 år gamle sønnen pågripes i leiligheten og siktes for drap. Han blir senere tiltalt for dette. Mannen er kjent utilregnelig.

* 10. mars: En mann i 30-årene dør etter å ha blitt skutt med en pistol i en bolig i Nittedal i Akershus. En 46 år gammel mann er siktet for forsettlig drap. Han sier det var et uhell og han ble løslatt fra varetekt i april.

* 12. mars: En polsk mann (31) blir funnet skutt og kritisk skadd i et garasjeanlegg på Bjørndal i Oslo. Han dør dagen etter på sykehus av skadene. En 32 år gammel norskpakistaner er siktet for drapet. Polakken skal ha vært et uskyldig offer og kjente ikke den siktede.

* 23. mars: En 21 år gammel mann blir funnet død utenfor en boligblokk i Fyllingsdalen i Bergen i 5-tiden om morgenen. En 21 år gammel mann har forklart at han slo kameraten i hodet med en flaske før han lempet ham ut fra sjuende etasje. Han er siktet for drap.

* 9. april: Den 38 år gamle marokkanske kvinnen Houda Lamsaouri blir funnet død i sin bolig på Notodden i Telemark. Den tidligere ektemannen hennes, en 53-åring fra Syria, pågripes og siktes for drap to dager senere.

* 28. juni: En mann i 60-årene blir kritisk skadd i en voldshendelse på en institusjon for bostedsløse i Drammen 26. juni. Han dør to dager senere. En mann i 30-årene er pågrepet og siktet for forsettlig drap. Siktede kan bli overført til tvungent psykisk helsevern.

* 1. juli: 27 år gamle Veronika Kocabkova blir kritisk skadd i en knivstikking på Tiffani Café på Frogner i Oslo. Hun dør en drøy uke senere. En 51 år gammel mann, også han tsjekkisk statsborger, er siktet for drap. Han har ett barn med kvinnen.

* 14. juli: 18-årige Håvard Pedersen blir knivstukket på jobb på Coop Byggmix i Vadsø. Han blir erklært død kort tid etter. En 18 år gammel mann som kom til Norge som mindreårig asylsøker fra Afghanistan i 2015, er siktet for drapet som ble begått da han skal ha vært 17 år gammel. Politiet mener mannen egentlig er en 20 år gammel mann fra Pakistan. De rettspsykiatrisk sakkyndige mener han var psykotisk da drapet skjedde, og påtalemyndigheten la ned påstand om tvungent psykisk helsevern da saken gikk for retten i desember.

* 30. juli: 13-årige Sunniva Ødegård blir funnet død på Varhaug i Rogaland. En nå 18-årig gutt fra samme sted er siktet for drap.

* 19. august: En kvinne i 20-årene blir knivstukket og drept i en bolig i Kapellveien på Kjelsås i Oslo. En mann 20-årene er pågrepet og siktet for drap. Begge var asylsøkere med midlertidig opphold i Norge. Politiet tror de hadde et kjærlighetsforhold.

* 14. september: En mann i 40-årene og hans 13 år gamle sønn blir funnet døde av skuddskader i en bolig på Elverum i Hedmark. Politiet mener faren først drepte sønnen, før han tok sitt eget liv.

* 17. september: Nasratullah Hashimi (19) og Reza Alizada (17) blir drept i en bolig for asylsøkere i Prinsens gate i Trondheim sentrum. En 19-årig mann, som blir skutt i beinet under pågripelsen på Trondheim sentralstasjon, er siktet for drapene. Alle de involverte har bakgrunn fra Afghanistan.

* 17. september: En 24 år gammel kvinne fra Sudan blir funnet død etter en brann i en kjellerleilighet i Egersund. Hennes 28 år gamle ektemann, også han fra Sudan, blir dagen etter siktet for drap. Han nekter for å ha drept kona.

* 26. september: En 49 år gammel kvinne blir drept med skytevåpen i en leilighet på Oppsal i Oslo. En mann i 50-årene blir pågrepet på stedet. Mannen, som skal ha vært kvinnens kjæreste, hevder at våpenet gikk av ved et uhell.

* 15. oktober: Heikki Bjørklund Paltto (24) fra Mysen Østfold blir knivstukket og drept i en leilighet i Arbos gate på Majorstuen i Oslo. Den svenske statsborgeren Makaveli Lindén (20) blir pågrepet av politiet i Frankrike en uke etter drapet. Han blir trolig utlevert til Norge på nyåret.

* 31. oktober: En 16 år gammel jente blir knivdrept på Vinstra i Nord-Fron kommune i Oppland. En 16 år gammel gutt er pågrepet og siktet for drapet.

* 22. november: Stig Anders Johansen (35) fra Stokmarknes blir funnet død i en leilighet på Sortland i Vesterålen. En mann i slutten av 30-årene er siktet for forsettlig drap.

* 26. november: En mann i slutten av 60-årene blir fredag 23. november funnet død etter en brann i en kommunal leilighet på Leirsund i Skedsmo kommune. Mandag 26. november ble to menn på 32 og 57 år pågrepet og siktet for drap.

* 29. november: En 43 år gammel tobarnsmor som ble funnet hardt skadd i Hurum tirsdag 27. november, dør på sykehus i Oslo. Kvinnens samboer (58) er siktet for grov kroppsskade med døden til følge.

* 14. desember: En kvinne i 30-årene er siktet for grov kroppsskade med døden til følge etter at en 52 år gammel kvinne skal ha blitt kastet ut fra en veranda i andre etasje i et hus i Larvik. Hendelsen skjedde i november.

* 15. desember: En 37-årig latvisk mann siktes for drap ved å ha stukket ned en polsk mann i 50-årene i Holmenkollen i Oslo. Drapet fant sted sent om natten under et julebord i Skiforeningens utleielavvo.

23. desember: En mann i 20-årene siktes for drap etter at en mann blir funnet død i en bolig i Sandnes i Rogaland. Det var den siktede selv som varslet politiet, og han har erkjent drapet.

(©NTB)