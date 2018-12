Mann tente på campingvogn og kom med trusler

Innenriks

Mannen ringte selv til politiet i forkant av pågripelsen, skriver lokalavisen Driva.

– Han ringte og forlangte at politiet skulle komme og rydde opp i et forhold eller uoverensstemmelse mellom han og en annen person, hvis ikke sa han at han kom til å ta saken i egne hender, opplyser vakthavende ved politiets operasjonssentral.

Da politiet kom til stedet, hadde han allerede tent på en campingvogn. Han kom også med trusler mot politiet og andre personer, skriver Møre og Romsdal politidistrikt på Twitter. Brannvesenet slukket den brennende vognen, mens politiet pågrep mannen.

– Det er nok kanskje en blanding av psykiatri og beruselse dette, men vi tar i alle fall hånd om mannen inntil han er avhørt og vi får en avklaring på om dette er en sak for oss eller for helsevesenet, opplyser politiet.

(©NTB)