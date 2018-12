Solskjær-debut ga nye rekorder for TV 2 Sport Premium og Sumo

Innenriks

På det meste var det 215.000 som så kampen – som endte med 5-1-seier over Cardiff – på TV 2 Sport Premium. Under hele kampen var det i snitt 180.000 som fulgte kanalen, som lørdag oppnådde sitt høyeste seertall noensinne.

På strømmetjenesten Sumo ble det satt nye Premier League-rekord med 80.000 samtidige seere på det meste, opplyser TV 2 i en pressemelding.

– Dette var en drømmedag for TV 2 Sporten. Vi fikk servert julegaven allerede 22. desember i år. Liverpool på tabelltopp og et etterlengtet oppsving for Manchester United gir en eventyrlig effekt for interessen for Premier League i Norge, forteller sportsredaktør Vegard Jansen Hagen i TV 2.

– Nå gleder vi oss stort til fortsettelsen. Vi forbereder oss på rekord-interesse 2. juledag når vi sender Ole Gunnar Solskjærs første hjemmekamp som Manchester United-manager på hovedkanalen TV 2 og TV 2 Sumo, sier Jansen Hagen. Parallelt med den kampen vises Liverpool-Newcastle på TV 2 Premium og TV 2 Sumo.

2. juledag, kjent som «Boxing Day» i de engelskspråklige delene av verden, er tradisjonelt den største dagen i den engelske fotballkalenderen.

