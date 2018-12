Dette skjedde i natt

Innenriks

Leteaksjon etter savnet turgåer

Mannen la ut på tur morgenen lille julaften og skulle gi lyd fra seg til en venninne hver dag. Julaften ga han ikke lyd fra seg og på grunn av værforholdene i området iverksatte politi og Røde Kors derfor leteaksjon etter mannen.

Flere stengte veier

Nedbør og annet uvær skaper vanskeligheter på flere riksveier og fjelloverganger. I tillegg er det svært glatte kjøreforhold flere steder.

Blant annet er riksvei 13 over Vikafjellet og riksvei 7 over Hardangervidda stengt. Det er kolonnekjøring på riksvei 52 over Hemsedalsfjellet og E134 over Haukelifjell. Politiet oppfordrer folk til å kjøre forsiktig.

Kraftig børsnedgang i Tokyo

Erdogan inviterer Trump

– Ingenting bestemt er planlagt, men presidenten er åpen for et potensielt møte i framtiden, sier talsperson Hogan Gidley for Det hvite hus i en uttalelse.

