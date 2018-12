Ny studie skal se på om trening kan forlenge livet til hjertepasienter

Innenriks

Studien, som starter i 2019, har fått 50 millioner kroner fra helseforetakene og forskningsrådet, melder NRK Dagsnytt. Over 12.000 deltakere skal følges opp med et treningsprogram i tre og et halvt år, hvor samtlige sykehus i landet har blitt invitert til å delta.

– Vi skal undersøke om fysisk trening av pasienter som har hatt hjerteinfarkt, fører til at de reduserer risikoen for å få et nytt hjerteinfarkt og at de lever lengre, sier Kåre Bønaa, professor ved NTNU og overlege ved St. Olavs til NRK, og beskriver prosjektet som en «månelanding».

NTNU-professor og leder for Senter for hjertetrening, Ulrik Wisløff, sier studien kommer til å gi kunnskap de neste 30 til 50 årene.

