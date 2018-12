Flere fjelloverganger er åpne igjen

Innenriks

E134 over Haukelifjell og E16 over Filefjell er åpne igjen. Det samme er riksvei 13 over Vikafjell og riksvei 52 over Hemsedalsfjellet, opplyser Vegtrafikksentralen Vest på Twitter klokken 2.21 natt til onsdag.

Uværet julaften og natt til første juledag stengte også fylkesvei 50 mellom Aurland og Hol, men også den veien er åpen igjen. Det samme gjelder fylkesvei 52 mellom Tyin og Årdal.

På riksvei 7 over Hardangervidda er det innført kolonnekjøring.

Vegvesenet besluttet tirsdag å vinterstenge fylkesvei 13 over Gularfjell i Sogn og Fjordane. Også fylkesvei 51 over Valdresflye vinterstengt.

