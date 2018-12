En av fire på bygda misfornøyd med bredbånd

Innenriks

En undersøkelse Sentio Research har gjort for Nationen viser at 69 prosent av befolkningen er fornøyd eller svært fornøyd med bredbånddekningen der de bor. I samme undersøkelse for ett år siden svarte 72 prosent det samme.

På landsbygda er 55 prosent fornøyd eller svært fornøyd med dekningen på bredbåndet. 23 prosent svarer at de er svært misfornøyd med bredbånddekningen. For ett år siden var tallene henholdsvis 56 prosent fornøyd og 22 prosent misfornøyd.

– En utvikling med voksende misnøye med bredbåndsdekningen kan forklares med at stadig flere i både bygd og by er avhengig av høy kapasitetsbredbånd både i arbeid og private sammenhenger. Her blir det stadig større «klasseskille» – også innad i kommunene, sier forskningsleder Ivar Petter Grøtte ved Vestlandsforskning til avisen.

Han legger til at 82 prosent av husstandene i landet har tilgang på bredbånd med hastighet på 100 Mbit/s eller mer. Det vil si at det fortsatt er nesten én million personer som står uten et tilbud om høykapasitetsbredbånd, skriver avisen.

