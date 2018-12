Mann i Sandnes drept av vold mot hodet

Innenriks

Det er politiet i Rogaland som opplyser om dødsårsaken til NTB torsdag. Mannen i 20-årene, som er siktet i saken, ble julaften fengslet i fire uker. Han har ifølge forsvareren, advokat Vegard Bråstein, gitt en sammenhengende forklaring og har samtykket til politiets krav om fengsling.

Natt til lille julaften fortalte den siktede om sine planer om å ta livet av offeret på et engelskspråklig nettforum. Kort tid senere bekreftet han at handlingen var utført, og at han ville melde seg selv for politiet.

Politiadvokat Fredrik Soma opplyser til NTB at det er en relasjon mellom den siktede og offeret, men at politiet arbeider med å varsle de pårørende i utlandet og foreløpig ikke vil kommentere denne relasjonen.

Marokko

– Den drepte er ikke formelt identifisert og politiet er derfor tilbakeholdne med å kommentere saken, sier Soma til NTB.

Rogalands Avis skriver torsdag at politiet via Kripos arbeider med å varsle pårørende i Marokko.

På det åpne nettforumet fortalte den siktede både før og etter drapet om hva han hadde tenkt å gjøre. Etter påtrykk fra flere av deltakerne i det åpne forumet ble det lagt ut et bilde etter drapet, som flere uttrykte skepsis til om var ekte. Deretter gir han beskjed om at han nå vil melde seg for politiet.

– Vi er kjent med at han var i kontakt med andre på et nettforum og arbeider med å avdekke omfanget av denne kontakten. Dette er et pågående arbeid, og jeg kan ikke si så mye om det, sier Soma.

– Hindre spredning

Politiadvokaten bekrefter at etterforskerne er i dialog med dem som administrerer det internasjonale chatteforumet, og at det vil bli arbeidet med å avdekke hvem den siktede har snakket med.

– Politiet arbeider med å sikre den korrespondansen som har vært og forsøker å hindre spredning av det som er lagt ut, men det siste er utfordrende, innrømmer Soma.

Forsvareren forteller at den siktede mannen er preget av det som er skjedd, men at han etter forholdene har det greit.

– Han har ikke vært i noen flere avhør etter det første korte som ble gjennomført etter pågripelsen. Han har gitt en begrunnelse for det som er skjedd, men har ikke blitt spurt om detaljer av noen, sier Bråstein.

