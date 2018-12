To evakuert etter brann i garasje i Fetsund

Innenriks

– Det brenner fortsatt godt i garasjen, men for ikke lenge siden fikk vi tilbakemelding på at det ikke lenger er spredningsfare, sier operasjonsleder Kristian Loraas i Øst politidistrikt til NTB klokken 5.15.

Loraas sier at det i en periode var åpne flammer i garasjen.

Klokken 5.50 opplyser operasjonslederen at brannen ikke er slukket. Han sier at det ikke skal være skader på huset som følge av brannen, og sier han regner med at de evakuerte kan flytte hjem igjen om ikke altfor lenge.

Både brannvesenet, politi og ambulanse rykket ut til meldingen som kom klokken 4.50. Boligen ligger ved Ramstadskogen i Fetsund i Akershus.

(©NTB)